In der Coronazeit konnten Gemeinderäte bereits digital tagen. In Zukunft soll das dauerhaft möglich sein. Was soll die neue Regelung bringen?

Annika Grah 17.12.2024 - 13:00 Uhr

Abends kurz in den Livestream schalten, um im Gemeinderat die Entscheidung über die Sporthalle oder das Baugebiet mitzubekommen? Das könnte in Zukunft in Baden-Württemberg möglich sein. Das Kabinett hat am Dienstag einen Gesetzentwurf zur Änderung des Kommunalrechts auf den Weg gebracht. Darin ist dauerhaft vorgesehen, dass Stadt- und Gemeinderäte, aber auch Kreisräte, digital an Sitzungen kommunaler Gremien teilnehmen können. Damit wird auch die Möglichkeit für die Kommunen geschaffen, einen Livestream oder Videopodcasts anzubieten.