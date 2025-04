Parken in Ludwigsburg Parkplätze am Blühenden Barock am Wochenende gesperrt

Wenn an diesem Wochenende Heißluftballons vor der Südfront des Ludwigsburger Schlosses in die Luft steigen, startet die Stadt Ludwigsburg einen Versuchsballon in Sachen Parken. Ob das mehr als heiße Luft ist, wird sich zeigen.