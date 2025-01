Gemeinderat lässt die Standortfrage der Kita aber noch offen.

Brunhilde Arnold 29.01.2025 - 07:07 Uhr

Jahrelange Beratungen und mehrere Klausurtagungen haben beim Thema Kinderbetreuung in Mönsheim auch jüngst wieder zu keinem konkreten Ergebnis, aber immerhin zu einer Grundsatzentscheidung geführt, wie zum einen dem Platzmangel begegnet und zum anderen die teilweise marode Gebäudesituation behoben werden kann. Der Gemeinderat konnte sich mehrheitlich darauf einigen, dass die Kommune auch künftig Kinder an zwei Kita-Standorten betreuen will. „Der kleinste gemeinsame Nenner“, so der Bürgermeister Michael Maurer.