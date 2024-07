In der konstituierenden Sitzung stimmt Bürgermeisterin Susanne Widmaier die Ratsmitglieder auf kommende Projekte ein.

Nathalie Mainka 25.07.2024 - 11:19 Uhr

Etwa die Hälfte der Rutesheimer Bevölkerung ist weiblich. Was die Quote der Frauen im Rutesheimer Gemeinderat betrifft, „gibt es daher noch Luft nach oben“, sagte Bürgermeisterin Susanne Widmaier bei ihrer Einführungsrede in der ersten konstituierenden Sitzung am Dienstagabend, die die neue Wahlperiode einläutete. Mit Anna Eisenhardt (UBR, Unabhängige Bürger Rutesheim) und Svenja Köthe (CDU) begrüßte die Rathaus-Chefin zwei „neue“ Mitstreiterinnen im Rat. „Mit den vier wiedergewählten und mir sind nun sieben von 19 Ratsmitgliedern weiblich, das sind 37 Prozent, im Kreistag sind es hingegen nur 25 Prozent“, so Widmaier, die mit diesem Ergebnis schon ganz zufrieden ist.