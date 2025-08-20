Der Gemeinderat Filderstadt hat die Kita-Bedarfsplanung abgesegnet. Wie viele Plätze wird es nach dem Sommer geben? Und wie ist die Betreuungsquote aktuell?
20.08.2025 - 16:00 Uhr
Viele Familien befinden sich derzeit im Urlaub, doch spätestens im Herbst geht es wieder los: das Ringen um die Betreuung der Kinder. Das Amt für Kinderbetreuung und Schulen in Filderstadt hat jüngst die Kita-Bedarfsplanung fürs kommende Kindergartenjahr vorgelegt. Enthalten sind darin 97 U3-Plätze in der Tagespflege (Vorjahr: 113), 280 U3-Krippenplätze (Vorjahr: 270), 29 Plätze in altersgemischten Gruppen für Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren (Vorjahr: 29), 1641 Ü3-Kindergartenplätze (Vorjahr: 1638) sowie 85 Plätze im Schülerhort für Sechs- bis Zehnjährige.