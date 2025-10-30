Für das Jahr 2026 erstellen Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen wieder gemeinsam einen rechtsgültigen Mietspiegel.
Filderstadt hätte noch nie einen Mietspiegel aufstellen müssen, da dies erst von 50.000 Einwohnern an notwendig ist. Und Leinfelden-Echterdingen ist vom 1. Januar 2026 an aus der Riege der Kommunen herausgefallen, für die in Sachen Mietpreis strengere Regelungen gelten. Das heißt: Im landesweiten Vergleich gilt die Situation am Wohnungsmarkt in Leinfelden-Echterdingen als entspannt im Vergleich zu den früheren Jahren. Und doch arbeiten beide Städte gemeinsam an einem neuen Mietspiegel, der vom 1. Januar 2026 an rechtsverbindlich gültig ist. Und dies nicht zum ersten Mal: Seit 2021 machen sie das mit einer jährlichen Überprüfung und Aktualisierung. Das Ergebnis kann dann jeder bequem abrufen auf den digitalen Seiten der beiden Städte.