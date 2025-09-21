Großbritannien, Kanada und Australien haben die Anerkennung eines palästinensischen Staates beschlossen.
21.09.2025 - 15:31 Uhr
Großbritannien und Kanada haben als erste große westliche Wirtschaftsnationen die Anerkennung eines palästinensischen Staates beschlossen. Das gaben die Premierminister Keir Starmer und Mark Carney kurz vor Beginn der UN-Generaldebatte in der kommenden Woche in New York bekannt. Dort wollen weitere westliche Nationen wie Frankreich und Belgien nachziehen - trotz Warnungen Israels, die Anerkennung eines Palästinenser-Staates komme einer „Belohnung für die Hamas“ gleich.