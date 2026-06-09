Gemeinschaft in Ditzingen Pfarrer verwandelt leeres Sängerheim in „erweitertes Wohnzimmer“
Thorben Haase gibt dem Heimerdinger Sängerheim neues Leben. Wo einst Gesang erklang, trifft sich der Ort nun zum Häkeln oder Kartenspiel.
Thorben Haase gibt dem Heimerdinger Sängerheim neues Leben. Wo einst Gesang erklang, trifft sich der Ort nun zum Häkeln oder Kartenspiel.
Was war zuerst da? Das Bedürfnis der Heimerdinger nach einem Raum, in dem sie sich zum Beispiel zum Kartenspiel treffen können – oder war es der Raum, in dem die Idee zur Spielrunde erst geboren wird? Im Fall des Heimerdinger Sängerheims ist beides der Fall. Thorben Haase beobachtet seit einigen Monaten, was sich in dem markanten Gebäude an der Hauptverkehrsstraße entwickelt. Haase ist Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde des Ditzinger Teilorts. In diesen Monaten aber ist er vor allem auch die Integrationsfigur, die den Heimerdingern aufzeigen will, dass das markante Gebäude an der Hauptverkehrsstraße so viel mehr sein kann als ein leer stehendes Sängerheim. Als ein großes Haus, dessen gute Tage längst gezählt sind.