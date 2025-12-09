Im Dezember ist wieder eine gute Zeit, um Sternschnuppen am Nachthimmel zu sehen. Wann und wo geht das am besten?
09.12.2025 - 11:26 Uhr
Kleiner Adventsvorgeschmack auf den in der Bibel beschriebenen „Stern von Bethlehem“ gefällig? In den nächsten Tagen sind die Geminiden über dem Nachthimmel wieder gut zu sehen. Sie sind der stärkste bis zweitstärkste Meteorstrom des Jahres mit einem Maximum 2025 in den Mittagsstunden des 14. Dezember. Aber auch davor und danach gibt es kleine Meteorschauer am Firmament.