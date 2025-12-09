Im Dezember ist wieder eine gute Zeit, um Sternschnuppen am Nachthimmel zu sehen. Wann und wo geht das am besten?

Kleiner Adventsvorgeschmack auf den in der Bibel beschriebenen „Stern von Bethlehem“ gefällig? In den nächsten Tagen sind die Geminiden über dem Nachthimmel wieder gut zu sehen. Sie sind der stärkste bis zweitstärkste Meteorstrom des Jahres mit einem Maximum 2025 in den Mittagsstunden des 14. Dezember. Aber auch davor und danach gibt es kleine Meteorschauer am Firmament.

Die Wetterlage ist aktuell wechselhaft, doch teilweise klart der Himmel auch auf – man sollte also immer die aktuelle Prognose im Blick haben. In Stuttgart gibt es einige Aussichtspunkte, an denen man potenziell einen guten Blick auf den Nachthimmel hat und Sternschnuppen beobachten kann.﻿

Sternwarte auf der Uhlandshöhe. Foto: Sternwarte Stuttgart

Sternschnuppen auf der Uhlandshöhe

Man kann sich den Sternen nicht nur in der Sternwarte Stuttgart nähern, sondern auch drumherum auf der Uhlandshöhe, wo sich das Observatorium befindet. Von dort aus genießt man eine hervorragende Sicht auf den nächtlichen Himmel und kann nach den Geminiden Ausschau halten. Die Stadtbahnhaltestelle Heidehofstraße liegt in unmittelbarer Nähe und ist mit der Linie U15 erreichbar.

Für die Beobachtung von Sternschnuppen eignen sich besonders erhöhte Positionen außerhalb des Stadtzentrums. Die Lichtverschmutzung in städtischen Gebieten beeinträchtigt nämlich die Sicht auf den Sternenhimmel.

Stadtblick vom Birkenkopf. Foto: dpa

Geminiden-Schau am Birkenkopf

Wer die Geminiden in Stuttgart erleben möchte, könnte einen nächtlichen Trip zum Birkenkopf unternehmen. Mit seinen 511 Metern stellt er die höchste Erhebung im inneren Stuttgarter Stadtgebiet dar. Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs wurden hier etwa 40 Meter Schutt aus der bombardierten Stadt aufgeschüttet – daher stammt auch die volkstümliche Bezeichnung „Monte Scherbelino“. Dieser Aussichtspunkt ist sowohl mit dem PKW und dem Linienbus als auch zu Fuß vom Westbahnhof aus zugänglich.

Schloss Solitude bietet ebenfalls einen idealen Standort zur Beobachtung von Sternschnuppen in Stuttgart – in besonders malerischem Ambiente. Der Aussichtspunkt ist bequem mit der Buslinie 92 zu erreichen.

Karlshöhe im Herbst 2025. Foto: Lichtgut

Sternschnuppen auf der Karlshöhe in Stuttgart

Die Geminiden können jedoch auch in größerer Nähe zu den Stadtlichtern bewundert werden. Auf der Karlshöhe im Stuttgarter Süden lässt sich romantisch bei einem Picknick das Schauspiel der Sternschnuppen genießen.

Der Aussichtspunkt ist optimal mit der Stadtbahn zum Marienplatz erreichbar, alternativ auch von den S-Bahnstationen Feuersee und Schwabstraße aus. Nach einem kurzen Aufstieg eröffnet sich ein herrlicher Blick über den Stuttgarter Talkessel und den nächtlichen Sternenhimmel.

Der Weißenburgpark mit dem Teehaus bietet sich ebenfalls hervorragend für ein Picknick unter dem Sternenhimmel an. Astronomiebegeisterte genießen dort einen malerischen Blick über Stuttgart und zum Firmament. Die Stadtbahnhaltestelle Bopser liegt in unmittelbarer Nähe.

Himmel mit Sternschnuppen (Archiv). Foto: Matthias Balk/dpa/dpa-tmn

Drei Türme für Sternschnuppen

Auch an drei Stuttgarter Türmen eröffnen sich ausgezeichnete Perspektiven auf den Nachthimmel. Der Killesbergturm ist zwar nachts aus Sicherheitsgründen nicht zugänglich, doch im umliegenden Höhenpark lassen sich die Geminiden in ansprechender Umgebung gut beobachten. Den Killesberg erreicht man mit den Buslinien 43 und 44 oder der Stadtbahnlinie U5.

Für Bewohner des Stuttgarter Nordens bietet sich der Kriegsbergturm als idealer Ort zum Beobachten von Sternschnuppen an. Er befindet sich auf einer Höhe von 353 Metern über dem Meeresspiegel und ist mit der Buslinie 44 bequem erreichbar.

Bismarckturm im Stuttgarter Norden. Foto: Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Der Bismarckturm eignet sich ebenfalls hervorragend für Himmelsbeobachtungen. Obwohl der Turm selbst in der Regel nicht zugänglich ist, ermöglicht die Aussichtsplattform am Gähkopf einen wunderbaren Blick auf das Firmament. Die Plattform liegt auf 409 Metern über dem Meeresspiegel. Zum Bismarckturm gelangt man mit der Buslinie 43.

Sternschnuppen-Aussichtspunkte in Stuttgart (Auswahl)

Birkenkopf („Monte Scherbelino“)

Killesberg

Karlshöhe

Waldebene Ost

Santiago-de-Chile-Platz in Degerloch

Teehaus im Weißenburgpark

Schloss Solitude

Die Sternschnuppen lassen sich mit dem bloßen Auge erkennen. Am besten zu sehen sind sie meist in der zweiten Nachthälfte. Um die Geminiden zu beobachten gilt: Je dunkler die Umgebung, desto besser.

Stern von Bethlehem? Der Komet Neowise 2020 über Dresden. Foto: imago images/Max Stein

Stern von Bethlehem über Stuttgart?

Eine kleine Enttäuschung für alle Weihnachtsfans gibt es allerdings, denn mit dem in der Bibel beschriebenen „Stern von Bethlehem“ haben die Geminiden nicht direkt etwas zu tun. Die Geminiden-Sternschnuppen sind ein relativ neues astronomisches Phänomen, das erst seit etwas mehr als 200 Jahren in Erscheinung tritt. Um Christi Geburt waren sie am Firmament noch gar nicht vorhanden.