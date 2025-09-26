Nicht nur bei der Vermarktung ihres Gemüses geht das Familienunternehmen Kiemle aus Bissingen einen anderen Weg als die Konkurrenz.
Tomaten aus den Niederlanden, Paprika und Gurken aus Spanien: Wer sich beim Einkaufen umschaut, findet oft Gemüse aus dem Ausland, das etliche Kilometer zurückgelegt hat und tagelang unterwegs war. In einigen Märkten und Läden im Kreis Ludwigsburg gibt es allerdings auch eine regionale Alternative: das Gemüse der Gärtnerei Kiemle aus Bietigheim-Bissingen. Sie ist nicht nur hinsichtlich ihres Absatzwegs besonders.