Gender Health Gap Medizinerin: „Menstruationsblut wird seit 2007 erforscht – das ist absurd“
Die Medizinerin und Influencerin Sriusdiga Manivannan hat sich auf die Suche gemacht, warum viele Frauenkrankheiten bis heute unerforscht sind.
Die Medizinerin und Influencerin Sriusdiga Manivannan hat sich auf die Suche gemacht, warum viele Frauenkrankheiten bis heute unerforscht sind.
Viele Frauenkrankheiten sind kaum erforscht, auch ist der weibliche Körper weniger gut untersucht als der männliche. Medikamente werden häufig ausschließlich an Männern getestet. Das Fehlen einer geschlechtsspezifischen Forschung und Gesundheitsversorgung wird als „Gender Health Gap“ bezeichnet. Die Medizinerin Sriusdiga Manivannan (31) macht auf Wissenslücken in der Frauengesundheit aufmerksam. Im Interview spricht sie über verpasste Chancen in der Forschung und warum Beschwerden von Frauen auch heute noch weniger ernst genommen werden.