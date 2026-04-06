Männer bis 45 müsse sich längere Auslandsaufenthalte von der Bundeswehr genehmigen lassen - so steht es im neuen Wehrdienstgesetz. Aber was bedeutet das in der Praxis?
06.04.2026 - 13:22 Uhr
Berlin - Die Grünen fordern eine Korrektur der neuen Regel, dass sich Männer zwischen 17 und 45 Jahren längere Auslandsaufenthalte von der Bundeswehr genehmigen lassen müssen. Die Regelung sei wenig sinnhaft und gefährde die Akzeptanz des neuen Wehrdiensts, sagte Fraktionschefin Britta Haßelmann der Deutschen Presse-Agentur.