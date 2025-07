Was haben US-Militär in Afrika und wirtschaftliche Entwicklung miteinander zu tun? – Immer mehr, behauptet das Stuttgarter Streitkräfte-Kommando Africom.

Christoph Reisinger 29.07.2025 - 10:24 Uhr

Die USA nutzen ihr Stuttgarter Streitkräfte-Kommando Africom zunehmend, um Wirtschafts-Partnerschaften in Afrika zu stärken. Das haben die beiden Stellvertreter des Africom-Kommandeurs, Generalleutnant John Brennan und Botschafter Robert Scott, nach ihren Besuchen im südlichen Afrika, in den vergangenen Tagen in Namibia und Angola, deutlich gemacht.