In Berlin wurde ein Kasache festgenommen, der für Russland spioniert haben soll. Er soll Informationen zur Rüstungsindustrie weitergegeben haben.

red/AFP 29.04.2026 - 09:55 Uhr

Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin einen Mann aus Kasachstan festnehmen lassen, der für Russland spioniert haben soll. Unter anderem habe Sergej K. einem russischen Geheimdienst Informationen über die deutsche Rüstungsindustrie übermittelt, teilte die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mit. Besonders interessiert hätten ihn Unternehmen, die Drohnen und Roboter entwickeln.