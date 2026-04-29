In Berlin wurde ein Kasache festgenommen, der für Russland spioniert haben soll. Er soll Informationen zur Rüstungsindustrie weitergegeben haben.

Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin einen Mann aus Kasachstan festnehmen lassen, der für Russland spioniert haben soll. Unter anderem habe Sergej K. einem russischen Geheimdienst Informationen über die deutsche Rüstungsindustrie übermittelt, teilte die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mit. Besonders interessiert hätten ihn Unternehmen, die Drohnen und Roboter entwickeln.

 

K. habe auch Fotos von öffentlichen Gebäuden in Berlin oder von militärischen Konvois auf Autobahnen weitergeleitet. Er wurde am Dienstag von Beamten des Bundeskriminalamts festgenommen. Am Mittwoch sollte er dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet﻿.