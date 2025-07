In der Generaldebatte im Bundestag betont Bundeskanzler Friedrich Merz die Bedeutung der Entscheidung für wesentlich mehr Verteidigungsausgaben in Deutschland.

red/dpa 09.07.2025 - 10:02 Uhr

