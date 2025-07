Die deutsche Stahlindustrie steht in einem harten internationalen Wettbewerb. Kanzler Merz will sie aber erhalten. Er zeigt sich grundsätzlich zu einem Gipfel mit der Branche bereit.

red/dpa 09.07.2025 - 14:04 Uhr

Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich zum Erhalt der deutschen Stahlindustrie bekannt und will einen Stahlgipfel prüfen. „Ich möchte Deutschland nicht abhängig sehen von Stahlimporten aus anderen Ländern, gleich wo diese Länder sein mögen - ob in Europa, in Amerika oder in China“, sagte der CDU-Vorsitzende in der Regierungsbefragung des Bundestags. „Deutschland muss eine eigene Stahlindustrie haben.“