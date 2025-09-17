Bundeskanzler Friedrich Merz kündigt weitere Schritte für mehr Sicherheit in Deutschland an. Er plädiert auch dafür, international mehr Verantwortung zu übernehmen.
17.09.2025 - 09:58 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz hat bei der Generaldebatte im Bundestag angekündigt, die Geheimdienste des Bundes nicht nur finanziell zu stärken, sondern auch mit mehr Befugnissen auszustatten. Die Behörden müssten an die „neuen Zeiten angepasst werden“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch. Der neue nationale Sicherheitsrat im Kanzleramt sei eingerichtet und beginne dieser Tage mit der Arbeit.