Nach gut neun Monaten können viele Pendler zwischen Schwerin und Hamburg aufatmen. Auf der sanierten Strecke fahren wieder Züge. Pendler zwischen Hamburg und Berlin brauchen aber noch Geduld.

dpa 15.05.2026 - 10:31 Uhr

Schwerin/Hamburg - Nach mehr als neun Monaten Generalsanierung rollt der Zugverkehr zwischen Hamburg und Schwerin wieder. Der erste Personenzug - ein Regionalexpress der Linie RE1 - fuhr heute früh gegen 4.00 Uhr von Schwerin nach Hamburg, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Neben den Regionalzügen werden laut Fahrplan auch drei ICE- beziehungsweise IC-Züge je Richtung verkehren.