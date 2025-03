Das Forum in Ludwigsburg hat zahlreiche Mängel. Die Stadtverwaltung hat jetzt einen Plan vorgestellt, was eine Sanierung kosten könnte und wann sie mit ihr fertig sein möchte.

Frederik Herrmann 27.03.2025 - 14:37 Uhr

Von außen ist nichts zu erkennen. Und auch im Inneren fällt auf den ersten Blick nichts auf. Anders als in der sanierungsbedürftigen Stuttgarter Staatsoper gibt es hier keine Risse in den Wänden und es müssen auch keine provisorisch eingesetzten Pfeiler die Decke stützen. „Die Bausubstanz ist in einem guten Zustand“, sagt der Technische Leiter des Forums am Schlosspark in Ludwigsburg, Lars Schemmerling.