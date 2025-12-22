In einem neuen Podcast sprechen wir mit Menschen der Region Stuttgart über Reizthemen wie das Klima, die Ehe oder das Wohnen. Jede Folge bringt Personen über 60 und unter 30 zusammen.
22.12.2025 - 08:00 Uhr
Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür – und damit bei vielen auch die berüchtigten Debatten am Familientisch. Das Klischee besagt: Wenn Alt und Jung über die Feiertage zusammenkommen, geraten sie sich fast zwangsläufig bei einer gesellschaftlichen Frage nach der anderen in die Wolle. Schließlich wirken die Fronten zwischen den Generationen oft verhärtet, ganz egal ob es um das große Globale oder um ganz Persönliches geht.