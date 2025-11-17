Generationenkonflikt Wege aus der Rentenfalle
Das Rentenpaket könnte zum Sprengsatz für die Regierung werden – mit unabsehbaren Folgen.
Mit ihrem Rentenpaket hat sich die Koalition komplett verheddert. Union und SPD haben sich in eine Falle manövriert. Sie stecken in einem taktischen wie auch strategischen Dilemma. Ohne die 18 Rebellen aus der Nachwuchsriege der C-Parteien gibt es keine Mehrheit für die vom Kabinett schon im August beschlossenen Rentenpläne. Punkt.