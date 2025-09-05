Laut einer wissenschaftlichen Untersuchung gibt es in Deutschland weniger Chancen zum sozialen Aufstieg als in der Vergangenheit. Forscher sehen eine „toxische Mischung“ als Ursache.

red/kna 05.09.2025 - 10:36 Uhr

Kinder, die ab den 1980er Jahren geboren wurden, haben geringere soziale Aufstiegschancen als frühere Generationen. Das ist das Ergebnis einer am Freitag veröffentlichten Studie des Ifo-Instituts in München. Untersucht wurden die Geburtenjahrgänge 1968 bis 1987. „Der Einfluss des Einkommens der Eltern auf die Bildung und das spätere Einkommen der Kinder hat sich Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre innerhalb von einer Generation verdoppelt“, erläutert Forscherin Julia Baarck. Der Rückgang der Einkommensmobilität falle zeitlich mit einem starken Anstieg der Einkommensungleichheit in den 1990er und 2000er Jahren zusammen.