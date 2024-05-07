Die genauen Ursachen für die Entwicklung von Alzheimer sind bisher nicht geklärt. Doch Forscher haben jetzt ein Gen identifiziert, das bei doppelter Ausführung bei fast jedem Symptome der gefürchteten Krankheit entwickeln lässt – und zwar relativ früh.
07.05.2024 - 15:26 Uhr
Menschen mit einer doppelten Ausführung des sogenannten ApoE4-Gens – einer Variante des Apolipoprotein E – im Erbgut entwickeln einer Studie zufolge fast immer Anzeichen von Alzheimer. ApoE4 gilt als wichtigster genetischer Risikofaktor für eine Alzheimer-Erkrankung.