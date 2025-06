Kunden vertrauen der Volksbank 1,5 Milliarden Euro an

Eine dreiprozentige Dividende für das Geschäftsjahr 2024 schüttet die Volksbank Leonberg-Strohgäu an ihre Mitglieder aus. Das hat die Vertreterversammlung auf ihrem jüngsten Treffen in der Leonberger Stadthalle gebilligt. Sie folgt damit dem Vorschlag des Aufsichtsrates und des Vorstandes. Die Vertreter nehmen die Interessen von 200 Mitgliedern wahr. Insgesamt hat die lokale Bank, die ein Bilanzvolumen von rund 1,85 Milliarden Euro vorweist, an die 33 400 Mitglieder, die 365 000 Anteile gezeichnet haben.