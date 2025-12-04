Die EU will die Regeln für den Einsatz der Neuen Gentechnik lockern. Das hat auch Folgen für den Einkauf im Supermarkt, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.

Knut Krohn 04.12.2025 - 16:20 Uhr

﻿Selten wurde in Brüssel so erbittert gestritten wie über den Einsatz der Neuen Gentechnik. Für die Befürworter ist sie der Schlüssel zur Ernährungssicherheit in Zeiten des Klimawandels, für die Kritiker bedeutet sie eine Gefahr für die Natur und die Gesundheit des Menschen. Beide Seiten führen gute Argumente ins Feld, doch es gilt, sich zu entscheiden. Nicht nur angesichts der weiterentwickelten technischen Möglichkeiten bei den neuen Züchtungstechnologien erscheint eine kontrollierte Deregulierung der bisherigen EU-Vorschriften sinnvoll. Das heißt nicht, dass nun alle Dämme brechen. Unter das strenge EU-Gentechnikrecht fallen auch weiter etwa Methoden, bei denen artfremde Gene in eine Pflanze eingebracht werden. Es ist wichtig und richtig, dass diese sogenannte Transgenese weiter genau kontrolliert und gekennzeichnet werden muss.