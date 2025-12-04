Die EU will die Regeln für den Einsatz der Neuen Gentechnik lockern. Das hat auch Folgen für den Einkauf im Supermarkt, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.

Korrespondenten: Knut Krohn (kkr)

﻿Selten wurde in Brüssel so erbittert gestritten wie über den Einsatz der Neuen Gentechnik. Für die Befürworter ist sie der Schlüssel zur Ernährungssicherheit in Zeiten des Klimawandels, für die Kritiker bedeutet sie eine Gefahr für die Natur und die Gesundheit des Menschen. Beide Seiten führen gute Argumente ins Feld, doch es gilt, sich zu entscheiden. Nicht nur angesichts der weiterentwickelten technischen Möglichkeiten bei den neuen Züchtungstechnologien erscheint eine kontrollierte Deregulierung der bisherigen EU-Vorschriften sinnvoll. Das heißt nicht, dass nun alle Dämme brechen. Unter das strenge EU-Gentechnikrecht fallen auch weiter etwa Methoden, bei denen artfremde Gene in eine Pflanze eingebracht werden. Es ist wichtig und richtig, dass diese sogenannte Transgenese weiter genau kontrolliert und gekennzeichnet werden muss.

 

Veränderte Pflanzen werden ungeprüft zugelassen

Die geplante Gesetzesänderung bedeutet auch nicht, dass Pflanzen, die mit der sogenannten Gen-Schere verändert wurden, in Zukunft komplett ohne Prüfung auf den Markt kommen. Sie unterliegen nun aber nur noch der üblichen Sortenprüfung und müssen das Zulassungsverfahren durchlaufen, dem auch herkömmliche Züchtungen unterliegen.

Die Verbraucher müssen aufmerksam bleiben

Wichtig für die Verbraucher ist, dass sie in Zukunft nicht mehr auf den ersten Blick erkennen können, ob sie im Supermarkt durch moderne Gentechnik-Verfahren veränderte Lebensmittel einkaufen. Wer das nicht möchte, muss auf Bio-Produkte umsteigen, bei denen der Einsatz der Neuen Züchtungstechniken verboten bleibt. Gleichzeitig muss größtes Augenmerk auf die Kontrolle der geplanten neuen Regelungen gelegt werden. Denn die Gentechnik ist Fluch und Segen zugleich – sie bietet große Chancen, kann aber auch schnell zu einer Gefahr werden.