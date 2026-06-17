Die EU will die Regeln für den Einsatz der Neuen Gentechnik lockern. Das hat auch direkte Folgen für den Einkauf im Supermarkt, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.

﻿Beim Thema Neue Gentechnik schrillen auf allen Seiten die Alarmglocken. Für die Befürworter ist sie der Schlüssel zur Ernährungssicherheit in Zeiten des Klimawandels, für die Kritiker bedeutet sie eine Gefahr für die Natur und die Gesundheit des Menschen. Beide Seiten führen gute Argumente ins Feld. Da bei den Neuen Züchtungstechnologien rasante Fortschritte erzielt worden sind, erscheint es aber sinnvoll, eine maßvolle Deregulierung der bisherigen EU-Vorschriften vorzunehmen. Das heißt nicht, dass nun alle Dämme brechen. Unter das strenge EU-Gentechnikrecht fallen auch weiter etwa Methoden, bei denen artfremde Gene in eine Pflanze eingebracht werden.

Weniger Transparenz für die Verbraucher Wichtig für die Verbraucher ist, dass sie in Zukunft nicht mehr auf den ersten Blick erkennen können, ob sie im Supermarkt durch moderne Gentechnik-Verfahren veränderte Lebensmittel einkaufen. Wer das nicht möchte, muss auf Bio-Produkte umsteigen, bei denen der Einsatz der Neuen Züchtungstechniken verboten bleibt.

Schwieriger Streit um Patentrechte

Schwierig wird es beim Thema Patentrechte. Die EU will Patente auf die neuen Sorten und Technologien erlauben. Es besteht die Gefahr, dass sich große Agrarkonzerne wichtige Patente sichern und damit einen zentralen Einfluss auf die Ernährungssicherheit in Europa bekommen. Das muss verhindert werden.

Engmaschige Kontrollen sind notwendig

Die geplanten Änderungen sind also trotz aller Vorsichtsmaßnahmen mit Risiken verbunden. Deshalb ist es wichtig, die Umsetzung der neuen Regelung engmaschig zu kontrollieren. Jeder Missbrauch muss im Ansatz unterbunden werden. Denn die Gentechnik ist Fluch und Segen zugleich – sie bietet große Chancen, kann aber auch schnell zu einer Gefahr werden.