Die EU will die Regeln für den Einsatz der Neuen Gentechnik lockern. Das hat auch direkte Folgen für den Einkauf im Supermarkt, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.
Beim Thema Neue Gentechnik schrillen auf allen Seiten die Alarmglocken. Für die Befürworter ist sie der Schlüssel zur Ernährungssicherheit in Zeiten des Klimawandels, für die Kritiker bedeutet sie eine Gefahr für die Natur und die Gesundheit des Menschen. Beide Seiten führen gute Argumente ins Feld. Da bei den Neuen Züchtungstechnologien rasante Fortschritte erzielt worden sind, erscheint es aber sinnvoll, eine maßvolle Deregulierung der bisherigen EU-Vorschriften vorzunehmen. Das heißt nicht, dass nun alle Dämme brechen. Unter das strenge EU-Gentechnikrecht fallen auch weiter etwa Methoden, bei denen artfremde Gene in eine Pflanze eingebracht werden.