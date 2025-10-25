Der Rems-Murr-Kreis kann nur Wein? Von wegen! Wir stellen sieben Kaffeeröstereien und Cafés vor, bei denen Geschmack, Sortiment und Flair einfach passen.
25.10.2025 - 06:00 Uhr
Die Region zwischen Waiblingen, Backnang und Schorndorf ist vor allem als Weingegend bekannt – allerdings hat sich im Rems-Murr-Kreis längst eine lebendige Szene etabliert, die sich der Herstellung eines ganz anderen Getränks verschrieben hat: Passionierte Kaffeeröstereien zelebrieren das beliebteste Gebräu Deutschlands mit eigenem Handwerk, individuellen Philosophien und einem großen Angebot.