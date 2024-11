Halt dich an deinem Becher fest

Wer etwas auf sich hält, trinkt aus großen Bechern: und zwar Wasser. Warum nun alle an großen Bechern nuckeln.

Anja Wasserbäch 07.11.2024 - 16:38 Uhr

Es gibt viele Dinge, die so richtig nerven am Älterwerden. Wehwehchen da, Eigenheiten dort. Aber, und das ist ein unfassbar großer Pluspunkt: Viele Dinge sind einem auch egal. So egal, dass man sie höchstens noch verwundert zur Kenntnis nimmt.