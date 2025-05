Es ist die schönste Zeit des Jahres: Was Spargel mit Hedonismus zu tun hat.

Anja Wasserbäch 02.05.2025 - 15:19 Uhr

Es ist Liebe. Es ist Leidenschaft. Es ist alles. Wenn es um Spargel geht, macht der Deutsche in der Regel keine Kompromisse. Und so ist es nur legitim, ein paar Wochen nach dem Kollegen an dieser Stelle wieder über das königliche Gemüse zu schreiben, das uns die nächsten Wochen verschönern und, wenn es gut läuft, unseren Speiseplan bestimmen wird.