Kreative Cocktails und ein buntes Feuerwerk aus Tapas: Ein Genussabend unserer Zeitung in der Aguila Tapas-Bar im Adler in Asperg (Kreis Ludwigsburg).

Sandra Lesacher 15.05.2025 - 17:05 Uhr

Mit Tapas, also diesen spanischen Kleinigkeiten, ist es ja so eine Sache. Hand aufs Herz: Am Anfang hat der schwäbisch sozialisierte Speisende doch immer diese latente Angst im Hinterkopf, dass das, was auf den kleinen Tellerchen in die Mitte des Tisches gestellt wird, nie reichen wird. Und am Ende sind doch alle satt, zufrieden und glücklich.