Ein Fest für den Gaumen ist die Messe „Speis & Trank"am Wochenende in Fellbach. An zwei Tagen stellen Manufakturen und Start-ups in der Alten Kelter ihre kulinarischen Highlights vor.

Handgemachte Macarons, Popcorn mit Haselnuss- oder Vanille-Note, heimische Wildspezialitäten, frisches Brot, alkoholfreie Aperitifs, aber auch Weine, Bier und Hochprozentiges wie Tequila aus dem Schwarzwald: In der Alten Kelter in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) stellen am Wochenende bei der Genussmesse „Speis & Trank“ kleine Manufakturen, Start-ups und kreative Küchenmeister ihre Spezialitäten aus eigener Herstellung vor.

Besucher können sich munter durch handverlesene Produkte naschen. Die Auswahl ist groß und bietet Versucherle für alle Geschmäcker – von süß über sauer und salzig bis zu scharf. Natürlich werden auch Utensilien für die Küche angeboten, beispielsweise Kupferpfannen und handgefertigte Messer aus Damaszenerstahl. Das ein oder andere Präsent lässt sich also auch in der Alten Kelter finden.

Viele Aussteller haben nicht nur schmackhafte Produkte, sondern auch eine interessante Unternehmensgeschichte zu bieten. Christian Hübner zum Beispiel, der Gründer, Geschäftsführer und kreative Kopf der Soßenmanufaktur „Wilde Hilde“, hat schon zu Studienzeiten als Bartender in Ulmer Szenebars gearbeitet und dabei seine Leidenschaft für das Mixen von Aromen entdeckt. Später hat er sich zum Koch ausbilden lassen und nutzt heute die Küche als „Spielplatz und Labor“. Dort entstehen dann Kreationen wie Pfirsich-Chilisoße, Ketchup mit Rhabarber, Äpfeln und Zwiebeln oder eine Grillsoße mit Schwarzbier.

Schokolade in der Flasche und französische Macarons

Feinkost aus Italien gibt es auf der Messe natürlich auch. (Archivbild) Foto: Jan Potente

Auch Tobias Urban ist gelernter Koch – aber einer mit der Tendenz zum Süßen. In seiner Manufaktur in Esslingen hat er sich inzwischen auf handgefertigte Macarons, ein französisches Baisergebäck, spezialisiert. Diese gehen in allen Geschmacksrichtungen und Farbschattierungen über den Tresen. Auf Wunsch versieht Tobias Urban, der im Jahr 2023 den Gründerpreis Baden-Württemberg erhalten hat, das Gebäck mithilfe eines Lasers mit einer Beschriftung, beispielsweise Firmen-Logos oder er beschriftet sie mit Namen.

Jacqueline Herzig aus Waiblingen-Hohenacker packt die Produkte ihrer Manufaktur „Mias Feinkost“ aus Umwelt- und Geschmacksgründen allesamt in Glasbehälter – sei es der Sirup aus selbst angebauten Erdbeeren, Essigspezialitäten wie die Mango Crema di Frutti oder Gewürzmischungen für Dips in den verschiedensten Geschmacksrichtungen.

Kulinarische Highlights bei der „Speis & Trank“

Am Stand von Esther Pfaff aus Heidenheim ist am Wochenende „betreutes Trinken“ angesagt: Besucher können dort testen, was hinter dem Getränk „Chocolate-in-a-Bottle“ steckt. So viel vorneweg: Es besteht aus französischem Chardonnay, der mit Kakaoschalen zusammen reift und so ein spezielles Aroma erhält – mit einem Hauch von Schokolade und Haselnüssen. Die Schokolade in der Flasche gibt es auch in einer alkoholfreien Version.

Die zweitägige Messe in der Alten Kelter, Untertürkheimer Straße 33, in Fellbach öffnet am Samstag, 8. November, um 11 Uhr und schließt um 19 Uhr. Am Sonntag geht es ebenfalls um 11 Uhr los, die Messe endet aber an diesem Tag um 18 Uhr.