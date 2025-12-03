Ende Februar steigt in der Alten Kelter in Fellbach der 28. Weintreff. Ein Höhepunkt wird neben den Produkten von mehr als 50 Weingütern die erste Württemberger Sektmeisterschaft sein.
03.12.2025 - 10:52 Uhr
Schon Wochen vor dem Jahreswechsel hat der Remstal-Tourismus die ersten Highlights für den Terminkalender 2026 festgezurrt. Bereits bekannt ist, dass sich der Marketingverein im Januar erstmals mit einem eigenen Stand an der Tourismus-Messe CMT auf den Fildern beteiligen wird. Und auch das Datum für den zweitägigen Weintreff in der Alten Kelter in Fellbach steht bereits fest.