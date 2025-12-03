Ende Februar steigt in der Alten Kelter in Fellbach der 28. Weintreff. Ein Höhepunkt wird neben den Produkten von mehr als 50 Weingütern die erste Württemberger Sektmeisterschaft sein.

Schon Wochen vor dem Jahreswechsel hat der Remstal-Tourismus die ersten Highlights für den Terminkalender 2026 festgezurrt. Bereits bekannt ist, dass sich der Marketingverein im Januar erstmals mit einem eigenen Stand an der Tourismus-Messe CMT auf den Fildern beteiligen wird. Und auch das Datum für den zweitägigen Weintreff in der Alten Kelter in Fellbach steht bereits fest.

Die Genussmesse unterm spektakulären Fachwerk-Gebälk der renommierten Veranstaltungshalle steigt am Wochenende des 28. Februar und 1. März. Jeweils von 11 bis 18 Uhr präsentieren am Samstag und Sonntag mehr als 50 Weinmacher sowie ausgesuchte Genuss-Handwerker sich und ihre Produkte – ein Termin, den sich Fans regionaler Erzeugnisse rot anstreichen sollten.

Premiere: Erste Württemberger Sektmeisterschaft wird ausgerichtet

Neben den aktuellen Kollektionen von Weingütern und Genossenschaften dürfen sich die Besucher auf kommentierte Weinproben mit Vinum-Chefredakteur Harald Scholl, Schnuppertouren mit den Weinerlebnisführern, die beliebte Sekt-Theke und alkoholfreie Erzeugnisse der hiesigen Winzer freuen. Eine Premiere feiert die 1. Württemberger Sektmeisterschaft, ausgerichtet von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, am Weintreff-Sonntag.

Tickets für den zum 28. Mal veranstalteten Weintreff sind ab 6. Dezember online unter www.remstal.de/weintreff sowie vor Ort in der Geschäftsstelle des Remstal-Tourismus in Weinstadt-Endersbach erhältlich. Auch in weiteren ausgewählten Vorverkaufsstellen sind die potenziellen Geschenke für den weihnachtlichen Gabentisch zu bekommen.

Das Tagesticket liegt bei 28 Euro pro Person, die Wochenend-Pauschale ist für 38 Euro erhältlich. Im Eintrittspreis enthalten sind jeweils ein Einkaufsgutschein, alle Kostproben sowie im Vorverkauf zusätzlich ein VVS-Kombiticket zur An- und Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.