Auf der „Tisch & Tafel“ in Fellbach gibt es exquisite Spezialitäten und handgemachte Produkte. Die Highlights vom Wochenende zeigt unsere Bildergalerie.
16.03.2026 - 12:58 Uhr
Der Duft zieht sofort in die Nase: warm, erdig, mit einer feinen Knoblauchnote. Den Stand von Alex Keck würde man wohl auch mit geschlossenen Augen finden. „Na, heute schon getrüffelt?“, fragt er und blickt erwartungsvoll zu seinem Gegenüber. Falls nicht, kein Problem: Der gebürtige Berliner reicht ein Stückchen Weißbrot, frisch in warme Trüffelbutter getunkt. Kaum probiert, breitet sich das intensive Aroma aus – und für einen Moment scheint der Messetrubel in der Alten Kelter in Fellbach stillzustehen.