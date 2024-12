Teatime in Stuttgart

Der Umgang mit Tee hat oft etwas Liebloses. Stuttgart bildet da keine Ausnahme. Anders als beim Kaffee ist die Teekultur hier nicht verbreitet. Warum eigentlich nicht?, fragt sich Jan Sellner.

Jan Sellner 07.12.2024 - 07:00 Uhr

Stuttgart kann vieles und hat vieles zu bieten? Kann es auch Tee? Die Antwort lautet: Nee! Damit steht Stuttgart nicht alleine, sondern befindet sich in bester Kaffee-Gesellschaft mit vielen deutschen Städten, in denen Tee ein Schattendasein fristet – und mit „Schatten“ sind nicht die hochwertigen japanischen Schattentees gemeint, sondern der nachgeordnete Stellenwert des Aufgussgetränks in Angebot und Wahrnehmung.