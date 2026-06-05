Mehr Sichtbarkeit durch GEO-Optimierung für Künstliche Intelligenz: Die GEO-Agentur seowerk verhilft Unternehmen in und um Stuttgart zu mehr Sichtbarkeit in KI-Systemen.
06.06.2026 - 00:00 Uhr
Die Recherche im Internet verändert sich rasant. Google bleibt relevant, verliert bei der Informationssuche aber sein Monopol: KI-Systeme wie ChatGPT, Perplexity, Claude und Gemini übernehmen heute die erste Phase der Orientierung, insbesondere dann, wenn Nutzer nach komplexen, erklärungsbedürftigen Lösungen suchen.