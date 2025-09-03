Forscher haben eine überraschende Entdeckung gemacht: Der Kern der Erde dreht sich seit einigen Jahren zunehmend langsamer als die Erdoberfläche. Was bedeutet das? Und welche Folgen könnte dies haben?
03.09.2025 - 11:42 Uhr
Ein internationales Team von der Peking University und der University of Southern California hat laut einer Studie, die in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlicht wurde, Hinweise gefunden, dass der innere Erdkern seine Rotation gestoppt und möglicherweise sogar umgekehrt hat.