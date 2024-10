Der weltweite Gasverbrauch zieht an und der Transit von russischem Gas durch die Ukraine könnte enden. Deshalb sieht die Internationale Energieagentur Unsicherheiten bei der Gasversorgung im Winter.

dpa 03.10.2024 - 16:57 Uhr

Paris - Der weltweit weiter steigende Gasverbrauch und geopolitische Spannungen könnten die Versorgung im anstehenden Winter nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) erschweren. Angetrieben durch eine höhere Nachfrage der Industrie gerade in Asien werde der Gasverbrauch in diesem Jahr voraussichtlich um 2,5 Prozent auf einen Höchststand von weltweit 4.200 Milliarden Kubikmeter steigen, teilte die IEA in Paris mit. 2025 werde mit einem weiteren Anstieg um 2,3 Prozent gerechnet.