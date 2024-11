Der Liberale Georg Gallus will die Nominierung für den Bundestag aufmischen. Die Spitzenkandidatin Skudelny geht er hart an. Seine Chancen gelten eher als überschaubar.

Andreas Müller 18.11.2024 - 13:17 Uhr

Im Kreis Göppingen ist Georg Gallus (67) bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Seit Jahrzehnten engagiert sich der Landwirt aus Hattenhofen in der Kommunalpolitik, noch länger ist er der FDP verbunden. Jenseits der Kreisgrenzen kennt man Gallus vor allem aus zwei Gründen: in der Partei wegen seines Vaters, des legendären Ex-Staatssekretärs gleichen Namens, dessen krähende Stimme viele Liberale noch im Ohr haben, darüber hinaus wegen eines rätselhaften Verbrechens. Im Jahr 2023 wurde Gallus nachts in seinem Aussiedlerhof durch Schüsse von außen schwer verletzt. Täter und Motiv sind bis heute unbekannt, erst kürzlich lief der Fall bei „Aktenzeichen XY“, was einige Hinweise erbrachte.