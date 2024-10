Präsidentin prangert System von Wahlbetrug an - Proteste erwartet

Nach der umstrittenen Parlamentswahl hat Georgiens pro-europäische Präsidentin Salome Surabischwili einen systematischen Wahlbetrug nach russischem Vorbild angeprangert. Unterdessen wurden Massenproteste erwartet, zu denen die Opposition aufgerufen hatte.

red/AFP 28.10.2024 - 15:40 Uhr

Nach der umstrittenen Parlamentswahl in Georgien hat die pro-europäische Präsidentin Salome Surabischwili einen systematischen Wahlbetrug nach russischem Vorbild angeprangert. Es habe bei der Wahl am Wochenende ein „ziemlich ausgeklügeltes“ System des Wahlbetrugs nach „russischer Methodik“ gegeben, sagte Surabischwili am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Die pro-europäische Opposition rief für den Abend zu Massenprotesten auf.