Und schon wieder hole die Regierung die Gießkanne raus, mit der auch all jene begossen würden, die gar keine Hilfe benötigten, kritisiert die Verbraucherzentrale.
21.04.2026 - 06:30 Uhr
Die Verbraucherzentrale kritisiert die von der Bundesregierung geplanten Entlastungen zur Abfederung der hohen Spritpreise. Der Tankrabatt sei „schon wieder die Gießkanne, mit der auch all jene begossen werden, die gar keine Hilfe benötigen“, sagte die Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.