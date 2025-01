Waffenruhe und Geisel-Deal entspannen die Sicherheitslage im Nahen Osten. Die Lufthansa nimmt daher wieder Kurs auf Israel.

red/dpa 16.01.2025 - 10:32 Uhr

Der Lufthansa-Konzern nimmt nach einem monatelangen Flugstopp seine Verbindungen zum Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv wieder auf. Die Flüge von und nach Israel sollen vom 1. Februar an wieder stattfinden, teilte der Konzern in Frankfurt mit.