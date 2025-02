Ist der Neubau an der Kirchenburg zu wuchtig?

Geplanter Kita-Bau in Weil der Stadt

Weil der Stadt plant den Bau eines neuen Kindergartens mit zusätzlichen 23 Wohnungen – in unmittelbarer Nähe zur historischen Kirchenburg in Merklingen. Eine Petition fordert die Überarbeitung der Pläne.

Sophia Herzog 27.02.2025 - 16:15 Uhr

Geht es um einen zweistelligen Millionenbetrag, mag es auch dem erfahrensten Stadtrat schwerfallen, einfach zustimmend die Hand zu heben. Gerade erst hat der Gemeinderat von Weil der Stadt darüber beraten, für 15 Millionen Euro einen neuen Bauhof zu errichten, da geht es auch schon weiter mit dem nächsten teuren Neubauprojekt der Stadt. „Wir wissen, dass wir in Merklingen einen neuen Kindergarten brauchen“, sagte Bürgermeister Christian Walter in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Konkret geht es um ein neues Gebäude für den Kindergarten an der Kirchenburg, direkt neben dem Bestandsgebäude – kombiniert mit 23 Wohnungen und 35 Tiefgaragenstellplätzen. Kostenpunkt: Wahrscheinlich 17,8 Millionen Euro.