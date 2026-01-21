Die Deutschlands größter Börsenbetreiber legt ein milliardenschweres Angebot für den Fondsvermittler Allfunds vor. Davon sollen auch Anleger profitieren.

dpa 21.01.2026 - 21:22 Uhr

Frankfurt/Eschborn - Die Deutsche Börse setzt zur größten Übernahme ihrer Geschichte an und legt ein milliardenschweres Angebot für die Fondsplattform Allfunds vor. Deutschlands größter Börsenbetreiber bietet demnach Allfunds-Aktionären für jedes Papier 8,80 Euro, davon 6 Euro in bar und den Rest in eigenen Aktien sowie einer Bardividende, wie der Dax-Konzern in Eschborn mitteilte. Insgesamt summiert sich das Angebot auf 5,3 Milliarden Euro.