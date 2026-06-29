Geplantes Minijob-Aus: „Wegfall der Minijobs wäre keine mittlere, sondern eine große Katastrophe“

Die Pläne der Rentenkommission sehen vor, Minijobs in ihrer heutigen Form abzuschaffen. Was sagt die Dehoga im Rems-Murr-Kreis dazu? .„Es wäre keine mittlere, sondern eine große Katastrophe“, sagt Michael Matzke, der mit Dietmar Härer eine Doppelspitze bei der Dehoga-Kreisstelle Rems-Murr bildet.

Die Abschaffung von Minijobs treffe nicht nur die Gastronomie sondern auch den Handel sehr hart. Die Dehoga Bayern habe eine Petition gestartet, in der sie Unterschriften für den Erhalt sammelt. Wer freiwillig mehr arbeite, dürfe dafür nicht schlechter gestellt werden. Rund 7 Millionen Menschen nutzten einen Minijob. Viele finanzierten damit ihr Studium, besserten ihre Rente auf oder arbeiteten zusätzlich neben ihrem Hauptberuf. Für Millionen Menschen sei der Minijob eine bewusst gewählte Möglichkeit, dazu zu verdienen oder sich etwas aufzubauen. So lauten die Argumente der Initiative der Dehoga in Bayern.

Dehoga: Den Minijob abzuschaffen, schafft keine besseren Jobs

Auch die Dehoga Baden-Württemberg meldete sich zu Wort und pocht auf den Erhalt der Minijobs. Angeführt wird auch, dass dieser Minijob kein reines Gastgewerbe-Thema sei, sondern ein Arbeitsmarkt-Thema. Eine Verschärfung treffe Millionen Beschäftigte über alle Branchen – nicht eine einzelne Interessengruppe. Den Minijob abzuschaffen, schaffe keine besseren Jobs, so die Kritik des Interessenverbandes. Vielmehr würde dieser Schritt niederschwellige, legale und abgesicherte Beschäftigung vernichten, so die Argumentation. Gastgewerbe und Handel bräuchten diese Flexibilität, um verlässlich für die Gäste da zu sein.

Um Spitzen in der Gastronomie abzudecken, etwa am Wochenende oder bei Veranstaltungen, seien, so der Dehoga-Kreischef Michael Matzke, Minijobber wichtig (Symbolbild). Foto: www.imago-images.de

Diese verschiedenen Argumente unterstreiche er, sagt Matzke. „Denn durch eine Abschaffung von Minijobs verteuert sich Arbeitskraft wieder.“ Viele Betriebe stünden jetzt schon unter Druck und könnten sich höhere Arbeitskosten nicht leisten. Um diese zu kompensieren, müssten die Öffnungszeiten verkürzt oder die Preise erhöht werden. Aus der Erfahrung der Mitgliedsbetriebe wisse er, dass viele Frauen in Minijobs arbeiten. „Viele arbeiten nebenher, beispielsweise zwei Tage“, so der Kreischef. Und viele freuten sich, so einen Job zu haben. Einige arbeiteten darin zusätzlich zu ihrem regulären Arbeitsverhältnis.

Eine Frau beispielsweise arbeite als Minijobberin, um den Kredit für eine Eigentumswohnung schneller abzahlen zu können. „Das kommt doch auch der gesamten Wirtschaft zugute, wenn sich Menschen mehr leisten können“, so Matzke. Im ländlichen Raum würden bei Familienbetrieben oft auch Nachbarn oder Bekannte auf Minijobbasis mithelfen. Diese Möglichkeiten seien wichtig für die Betriebe.

Dehoga: Minijobber sind nötig, um Spitzen abzudecken

Matzke hat ein Beispiel parat. Ein Betrieb beschäftige sechs Minijobber und habe einigen von diesen angeboten, voll zu arbeiten. Das hätten diese aber abgelehnt. Zusätzlich zu einer regulären Arbeitsstelle sei das einfach zu viel. Hinzu komme saisonbedingte Arbeit: Bei Veranstaltungen am Wochenende, bei Hochzeiten, im Biergarten am Samstagabend - in den Spitzen seien Minijobber notwendig, um diese abdecken zu können.

Insgesamt stehe die Gastrobranche weiter unter Druck, auch wenn die Angleichung der Mehrwertsteuer etwas Erleichterung gebracht hätte. Der Trend gehe seit Jahren zu weniger Betrieben. Das spiegle sich auch bei den Mitgliederzahlen der Dehoga Rems-Murr wider. Früher seien es noch rund 380 Mitglieder gewesen, heute liege die Zahl bei 333.