Geplantes Minijob-Aus „Wegfall der Minijobs wäre keine mittlere, sondern eine große Katastrophe“
Die Dehoga-Kreisstelle Rems-Murr sieht die geplante Abschaffung von Minijobs mit Sorge. Die Branche stehe ohnehin schon sehr unter Druck.
Die Dehoga-Kreisstelle Rems-Murr sieht die geplante Abschaffung von Minijobs mit Sorge. Die Branche stehe ohnehin schon sehr unter Druck.
Die Pläne der Rentenkommission sehen vor, Minijobs in ihrer heutigen Form abzuschaffen. Was sagt die Dehoga im Rems-Murr-Kreis dazu? .„Es wäre keine mittlere, sondern eine große Katastrophe“, sagt Michael Matzke, der mit Dietmar Härer eine Doppelspitze bei der Dehoga-Kreisstelle Rems-Murr bildet.