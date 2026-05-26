Der große Stuttgart-Schriftzug, den der Gemeinderat beschlossen hat, gilt vielen als Beispiel fehlgeleiteter Investitionen in Zeiten leerer Haushaltskassen. Wie weit sind die Planungen?

Wenn derzeit Schwimmbäder vor dem Aus stehen, Hilfsangebote für Wohnungslose verkürzt werden oder Kultureinrichtungen darben. Wenn also die Folgen des Sparhaushalts in Stuttgart schmerzlich spürbar werden, dann kommt fast immer das so genannte Stuttgart-Sign zur Sprache. Vielen gilt die CDU-Idee eines riesigen Stadt-Signets, für das der Gemeinderat 470 000 Euro im aktuellen Doppelhaushalt eingestellt hat, als Beispiel dafür, dass an den falschen Ecken investiert wird, während gleichzeitig Gelder für Kultureinrichtungen, Schulen, soziale Angebote gestrichen sind. Eine Online-Petition aus der Bürgerschaft hat denn auch bis heute knapp 18 000 Unterschriften gegen das Sign gesammelt.

Auch am 6. Juni wird die Stadt-Marke wieder im Mittelpunkt des Ärgers stehen. Unter der Überschrift „Wir sind das Stuttgart-Sign!“ ruft für diesen Tag ein Bündnis von Menschen aus Kultur, Bildung und Sozialem zur Kundgebung auf. Dabei sollen die Teilnehmer als Protest gegen die Kürzungen aus ihren Körpern einen Stuttgart-Schriftzug formen. Aber wie weit sind überhaupt die Planungen zum Stuttgart-Sign, für das sich am 19. Dezember 2025 30 Rätinnen und Räte bei 27 Gegenstimmungen und drei Enthaltungen ausgesprochen hatten?

„Es ist noch gar nichts passiert“, sagt Armin Dellnitz auf Anfrage. Er ist Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH, die diese Idee wohl umsetzen soll. Einen offiziellen Auftrag der Stadt habe man bisher nicht, sagt Dellnitz. Allerdings hat das Regierungspräsidium den Doppelhaushalt 2026/27 auch kürzlich erst genehmigt, vorher konnten die Gelder nicht freigegeben werden.

Armin Dellnitz treibt das Thema Stuttgart-Sign allerdings schon länger um. Er hat die kontroverse öffentliche Diskussion dazu verfolgt, nimmt die Kritik „sehr ernst“ und kann sie auch teilweise „nachvollziehen“. Er hält es zwar für „die richtige Idee“ – die antragstellende CDU erhofft sich durch den Marketingeffekt mehr Besucher in Stuttgart. Allerdings dürfe nun nicht einfach für eine knappe halbe Millionen ein Schriftzug hingestellt werden, so ein Sign müsse in ein Marketingkonzept eingebettet sein, so Dellnitz. Außerdem macht er klar: „470 000 Euro sind die absolute Obergrenze. Ich will sie deutlich unterschreiten.“

Stuttgart-Sign als Teil des neuen Marketings

An einem entsprechenden Marketingkonzept, einem neuen so genannten Corporate Design (CD), arbeitet die Stadt derzeit. Geplant sei ein überarbeitetes Erscheinungsbild der Stadt, in dem sich auch deren Identität spiegele, so Dellnitz. „Wir müssen uns dabei überlegen, was die DNA dieser Stadt ist, wer wir sind und wohin wir wollen.“

Den Auftrag für das neue CD, das unter anderem ein überarbeitetes Stuttgart-Logo umfasst, hatte der Gemeinderat im September 2025 gegeben. Bezahlt werden die 280 000 Euro aus den bestehenden Mitteln der Kommunikationsabteilung. „Das Sign wird ein Teil dieses überarbeiteten Stadtmarketings sein“, sagt Dellnitz, insofern könne es nicht unabhängig davon geplant werden, sondern erst, wenn dessen Grundzüge feststehen. Dellnitz rechnet damit, dass das neue CD im ersten Halbjahr 2027 Formen annehmen wird, danach könne es mit dem Stuttgart-Sign konkreter werden.

Dellnitz will mit seinem Team „kreativ denken“, überlegen wie so ein Schriftzug aussehen muss, um sich von jenen in anderen Städten abzuheben. Welche Botschaften er transportieren sollte und wo er bestenfalls steht, um nicht nur für Besucher ein attraktives Foto-Motiv abzugeben, sondern für Bürgerinnen und Bürger zu einem Ort zu werden, an den sie gern kommen, den sie „cool gemacht“ finden, der einen „stadtgestalterischen Mehrwert“ schafft. Nur dann könne man die Kritiker besänftigen, glaubt Dellnitz.

Armin Dellnitz von Stuttgart-Marketing nimmt die Kritik aus der Bevölkerung am Sign ernst. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Das städtische Referat Wirtschaft, Finanzen, Beteiligung bestätigt, dass bislang „noch keine konkreten Planungsschritte“ unternommen wurden. Die für das Sign geplanten Mittel könnten erst nach der kürzlich geschehenen Genehmigung des Doppelhaushaltes freigegeben werden. Allerdings macht das Referat klar, dass das Sign trotzdem kein Selbstläufer ist: „Bevor eine Umsetzung erfolgen kann, wird die Ausgestaltung und der Kostenrahmen des Stuttgart-Signs dem Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart erneut zur Beschlussfassung vorgelegt“, heißt es. Das bedeutet: Zu den Plänen, die Dellnitz und sein Team machen, haben die Gemeinderäte und -rätinnen das letzte Wort.

Die Idee zum Stuttgart-Sign

Die CDU-Fraktion hatte das Toronto-Sign als Vorbild bei ihrem Antrag im Sinn. Foto: IMAGO/NurPhoto

Vorbild Toronto

Der CDU, die den Antrag auf das Stuttgart-Sign gestellt hatte, schwebt ein „personenhoher“ Schriftzug vor, der auf dem Marktplatz – und später beim Hauptbahnhof – stehen könnte. Er soll mit LEDs ausgestattet sein und in verschiedenen Farben leuchten können. Auch Projektionen sollen darauf möglich sein. Vorbild ist ein ähnliches Exemplar im kanadischen Toronto.

Abstimmung

In der Sitzung zur Verabschiedung des Doppelhaushalts am 19. Dezember 2025 hatte es eine hitzige Diskussion gegeben. So sagte Tillmann Bollow von SPD/Volt, man müsse eher in die Stadt am Fluss investieren, um Stuttgart attraktiver zu machen. Matthias Oechsner von der FDP bewertete das Sign als „super Idee, die aber nicht in die Zeit passt“, sie sei derzeit „Quatsch“. Und Hannes Rockenbauch vom Linksbündnis fand die Idee lächerlich und nicht nachhaltig. Auch Christoph Ozasek (Gruppe Puls) nannte es eine „Schnapsidee“. Am Ende hatten 30 Rätinnen und Räte dafür, 27 dagegen gestimmt. Drei hatten sich enthalten. Dafür stimmten die Fraktionen der Grünen, der CDU und Teile der Freien Wähler. Geschlossen abgelehnt hatten das Sign die Fraktionen von SPD/Volt, Linksbündnis, AfD, FDP und die Gruppe Puls sowie der Einzelstadtrat Thomas Rosspacher.