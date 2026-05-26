Der große Stuttgart-Schriftzug, den der Gemeinderat beschlossen hat, gilt vielen als Beispiel fehlgeleiteter Investitionen in Zeiten leerer Haushaltskassen. Wie weit sind die Planungen?
Wenn derzeit Schwimmbäder vor dem Aus stehen, Hilfsangebote für Wohnungslose verkürzt werden oder Kultureinrichtungen darben. Wenn also die Folgen des Sparhaushalts in Stuttgart schmerzlich spürbar werden, dann kommt fast immer das so genannte Stuttgart-Sign zur Sprache. Vielen gilt die CDU-Idee eines riesigen Stadt-Signets, für das der Gemeinderat 470 000 Euro im aktuellen Doppelhaushalt eingestellt hat, als Beispiel dafür, dass an den falschen Ecken investiert wird, während gleichzeitig Gelder für Kultureinrichtungen, Schulen, soziale Angebote gestrichen sind. Eine Online-Petition aus der Bürgerschaft hat denn auch bis heute knapp 18 000 Unterschriften gegen das Sign gesammelt.