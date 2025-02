Die Gerätturner des TSV Schmiden starten am Samstag ohne Philip Buchner in die neue Saison in der Oberliga. Auftaktgegner im Heimkampf in der 1-2-3-Sporthalle ist die WKG KTT Heilbronn.

Eva Herschmann 14.02.2025 - 11:37 Uhr

Für die Turnriege des TSV Schmiden verlief die erste Saison in der Oberliga überaus erfolgreich. Der Aufsteiger beendete die Runde als Tabellendritter. An diesem Samstag, 15 Uhr, beginnt der Zirkel von vorn – und zwar mit einem Heimkampf in der 1-2-3-Sporthalle. Auftaktgegner ist die WKG KTT Heilbronn.