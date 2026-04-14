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  6. Der Beste ist nicht zu ersetzen

Gerätturnen: TSV Schmiden Der Beste ist nicht zu ersetzen

Gerätturnen: TSV Schmiden: Der Beste ist nicht zu ersetzen
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Philip Buchner an den Ringen. Foto: Eva Herschmann

Die Oberliga-Turner des TSV Schmiden verlieren ohne Yurii Yemalianov am Sonntag beim Tabellenschlusslicht WKG Donau-Alb deutlich mit 27:56.

Ohne ihren Besten, den Ukrainer Yurii Yemelianov, haben die Oberliga-Turner des TSV Schmiden den Wettkampf beim Tabellenschlusslicht WKG Donau-Alb verloren. Mit 27:56 unterlag das Team um Kapitän Emilian von dem Bussche am Sonntag in der Daniel-Schwenkmetzger-Halle in Laichingen.

 

Yurii Yemalianov weilte für ein paar Tage bei seinen Eltern in der ukrainischen Heimat. „Es war klar, dass es ohne Yurii schwer wird, er spielt eine tragende Rolle bei uns“, sagt Emilian von dem Bussche. Doch, dass die Niederlage so deutlich ausfiel, lag auch daran, dass die Schmidener vor allem am Barren und am Reck zu viele Fehler machten.

Der Barren erweist sich als Katastrophe

Die Wertung am Boden gewannen die Gäste mit 9:2 Scorepunkten, nachdem Philip Buchner, Tim-Oliver Geßwein und Yannick Neumaier ihre Duelle gewonnen hatten. In den Zweikämpfen am Pauschenpferd hatten die Turner der WKG Donau-Alb mit 11:4 die Nase vorn, und in der Gesamtwertung stand es nach zwei von sechs Geräten nach Scorepunkten 13:13. Die Duelle an den Ringen waren eine enge Angelegenheit und gingen mit 8:7 Punkten knapp an den TSV. „Auch nach dem Sprung, den wir mit 6:9 verloren haben, dachte ich, dass noch was für uns gehen könnte. Wir lagen ja nur zwei Scorepunkte hinten. Doch der Barren war eine Katastrophe“, sagt von dem Bussche. Mit 12:0 gewannen die Gastgeber dieses Gerät. Danach war klar, dass der Wettkampf verloren war, und so verzichtete Trainer Yasir Al-Dulaimi auf einen Einsatz am Reck, das die WKG letztlich mit 15:0 Scorepunkten für sich entschied.

Der TSV ist weiterhin Dritter

Auf die Tabelle hat sich die Niederlage nicht ausgewirkt. Der TSV Schmiden steht vor dem letzten Heimkampf am Sonntag, 15 Uhr, gegen den Liga-Sechsten TSV Wernau auf Platz drei. „Wir gehen davon aus, dass wir, dann wieder mit Yurii, gewinnen, auf einem Mittelfeldplatz in das Liga-Finale gehen und den Klassenverbleib schaffen“, sagt Emilian von dem Bussche.

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