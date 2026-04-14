Gerätturnen: TSV Schmiden Der Beste ist nicht zu ersetzen
Die Oberliga-Turner des TSV Schmiden verlieren ohne Yurii Yemalianov am Sonntag beim Tabellenschlusslicht WKG Donau-Alb deutlich mit 27:56.
Die Oberliga-Turner des TSV Schmiden verlieren ohne Yurii Yemalianov am Sonntag beim Tabellenschlusslicht WKG Donau-Alb deutlich mit 27:56.
Ohne ihren Besten, den Ukrainer Yurii Yemelianov, haben die Oberliga-Turner des TSV Schmiden den Wettkampf beim Tabellenschlusslicht WKG Donau-Alb verloren. Mit 27:56 unterlag das Team um Kapitän Emilian von dem Bussche am Sonntag in der Daniel-Schwenkmetzger-Halle in Laichingen.