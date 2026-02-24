Gerätturnen TSV Schmiden: Erster Heimsieg nach fast zwei Jahren

Dank einer geschlossenen starken Mannschaftsleistung haben die Oberliga-Turner des TSV Schmiden nach fast zwei Jahren wieder einen Heimsieg gefeiert. Die Riege um Teamkapitän Emilian von dem Bussche gewann am Sonntag in der 1-2-3-Sporthalle mit 58:26 Scorepunkten gegen die TSG Backnang. Eifrigster Punktesammler der Gastgeber im Aufeinandertreffen mit dem Absteiger aus der dritten Liga war Yurii Yemelianov. Der 18-jährige Ukrainer holte 24 Zähler und mit 14,90 Punkten am Boden die Tageshöchstnote. Doch auch alle anderen Akteure aufseiten des TSV steuerten fleißig Punkte zum guten Gesamtergebnis bei.

Trainer Yasir Al-Dulaimi hat früh ein Grinsen im Gesicht Der letzte Erfolg in vertrauter Kulisse datiert aus der vorvergangenen Saison. Am 25. Februar 2024 besiegten die Schmidener den TSV Wernau mit 52:19 Punkten. Seitdem hatte es zuhause nur Niederlagen gegeben. Der Bann ist gebrochen. Schon nach dem ersten Gerät hatte Trainer Yasir Al-Dulaimi ein Grinsen im Gesicht, und es wurde im Verlauf des Nachmittags immer breiter. Gegen die TSG Backnang dominierten die Gastgeber die Duelle am Boden (12:2), am Pauschenpferd (8:5), an den Ringen (13:2) und am Barren (8:0). Die Zweikämpfe am Sprung und am Reck endeten unentschieden. Und nicht nur Yurii Yemelianov, der in der Ukraine Mitglied im Junioren-Nationalteam war, demonstrierte am Sonntag seine Stärke. Emilian von dem Bussche brachte neun Punkte bei, Tim-Oliver Geßwein acht, Yannick Neumaier sechs, Philip Buchner fünf, Elias Rapp und Nikita Sirosh jeweils drei.

Den Ligaverbleib nicht erst beim Liga-Finale sichern

„Alle waren gut bei der Sache und keiner hat sich einen Fehler erlaubt“, sagt der Teamkapitän des Tabellenzweiten. Und in Mika Ketterer, dem amtierenden deutschen Meister im Jahnkampf in der Altersklasse 16/17, stößt demnächst noch ein weiterer guter Gerätturner zur TSV-Riege hinzu. Das Saisonziel will Emilian von dem Bussche dennoch nicht revidieren. „Wir wollen eine ruhigere Saison haben als im Vorjahr und uns nicht erst im Liga-Finale den Klassenverbleib sichern.“