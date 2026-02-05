Mit einem fulminanten Endspurt haben die Gerätturner des TSV Schmiden in der vergangenen Saison gerade noch den Abstieg aus der Oberliga verhindern können. Nach einer durchwachsenen Saison sicherte sich die Riege mit einem dritten Platz im Ligafinale im Mai in Ludwigsburg den Klassenverbleib. An diesem Samstag, 17 Uhr, startet die Mannschaft um Teamkapitän Emilian von dem Bussche beim VfL Kirchheim II in die neue Runde – ohne Yasir Al-Dulaimi, einen ihrer besten Turner, aber dafür wieder mit Nikita Sirosh.

Yasir Al-Dulaimi und Rainer Schrempf bilden Trainer-Duo Der 28-jährige Yasir Al-Dulaimi, der 2019 als Gastturner nach Schmiden gekommen war, gehörte in den vergangenen Jahren zu den konstantesten Turnern und eifrigsten Punktesammlern. Der gebürtige Iraker hat mittlerweile seine Ausbildung als Sportlehrer abgeschlossen, ist beim TSV fest angestellt und trainiert nun zusammen mit Rainer Schrempf, der lange Jahre im Kunst-Turn-Forum, dem Bundesleistungszentrum in Stuttgart tätig war, die Oberliga-Riege.

Nikita Sirosh ist eine echte Verstärkung

Froh sind die Schmidener, dass Nikita Sirosh zurück ist. Der 19-jährige Ukrainer war vor vier Jahren mit seinen Eltern aus Kiew geflohen und hat beim TSV eine sportliche Heimat gefunden. „Er ist sicherlich eine Verstärkung“, sagt Teamkapitän Emilian von dem Bussche über den Rückkehrer, der 2023 eine Saison lang auch für die TSG Backnang in der dritten Bundesliga-Süd geturnt hatte, zuletzt pausierte, jetzt aber wieder voll ins Training eingestiegen ist.

Neu im Team: Yurii Yemelianov

Hohe Erwartungen setzen die Schmidener auch in ihren einzigen echten Zugang, den 18 Jahre alten Yurii Yemelianov, der wie Nikita Sirosh aus der Ukraine geflüchtet ist. „Der Junge ist richtig gut“, sagt von dem Bussche. Fest zum Oberliga-Team gehört von dieser Saison an auch Mika Ketterer, Schmidens amtierender deutscher Meister im Jahnkampf in der Altersklasse 16/17, der in der vergangenen Saison auch schon einige Einsätze in der Oberliga hatte.

Der Klassenverbleib ist erneut das große Ziel

Die Schmidener gehen mit Zuversicht, aber auch realistisch in die neue Saison. Ziel von Nikita Sirosh, Yurii Yemelianov, Philip Buchner, Tim-Oliver Geßwein, Yannick Neumaier, Mika Ketterer, Elias Rapp und Emilian von dem Bussche ist der Klassenverbleib. „Wir streben einen sicheren Platz im Tabellenmittelfeld an. So knapp wie in der vergangenen Runde soll es diesmal nicht werden“, sagt der Teamkapitän. Einfach werde es aber nicht. Mit Absteiger TSG Backnang sei ein starker Konkurrent dazugekommen, der am Sonntag, 22. Februar, 15 Uhr, Gegner im ersten Heimkampf der Schmidener ist. Favorit ist für Emilian von dem Bussche aber Titelverteidiger TG Schömberg. Der Meister war im Aufstiegswettkampf in die Dritte Bundesliga – wie der TSV ein Jahr zuvor – erst gar nicht angetreten und turnt weiterhin in der Oberliga.

Zum Auftakt an diesem Samstag in der Raunersporthalle in Kirchheim sind bis auf Mika Ketterer alle dabei. Eine Prognose wagt Emilian von dem Bussche nicht. „Der erste Wettkampf ist immer ein bisschen wie ein Wundertüte.“