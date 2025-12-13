Geraldine Schüle im Schwarzwald: Influencer-Paar saniert 500 Jahre alten Bauernhof

Die Küchenhexe ist in dieser Jahreszeit das Herzstück. Würde die Mischung aus Ofen und Herd nicht den ganzen Tag vor sich hin knistern, könnte Geraldine Schüle nicht so gemütlich mit Kaffee hier im Bauernküchlein sitzen. Sie legt, wie automatisiert, regelmäßig Holz nach. Es ist ihr dritter Winter an diesem besonderen Ort: einem fast 500 Jahre alten Schwarzwaldhof. Die neue Zentralheizung unten im Keller ist noch nicht angeschlossen. Bauernküche und Stube sind aktuell die einzigen Räume, die die Familie heizen kann. Das ist nichts, wenn man bedenkt, dass Geraldine Schüle und ihr Mann Patrick Ortlieb 2020 insgesamt 450 Quadratmeter Wohnfläche gekauft haben.